Ангольская SML получит 4 млн долларов в рамках партнерства с Safdico

Lucapa Diamond сообщила, что аллювиальная горнодобывающая компания Sociedade Mineira Do Lulo (SML) должна получить 4 млн долларов США в рамках соглашения о партнерстве с производителем алмазов Safdico, дочерней компанией Graff International.
В соответствии с соглашением о партнерстве SML получит аванс за рыночную стоимость алмазов, добытых на Луло и проданных Safdico, при этом обе компании разделят между собой маржу.
Safdico, являясь предпочтительным покупателем SML, может приобретать до 60% годового объема добычи алмазов Луло в соответствии с новыми правилами Анголы по сбыту алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished