Эксклюзив

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

Вчера

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Lucapa проведет программу по отбору проб на кимберлитовых трубках в районе Кангидж

Сегодня
Новости

Lucapa Diamond намерена начать программу по отбору проб в период с апреля по май, чтобы проверить первую из приоритетных кимберлитовых трубок на содержание алмазов на участке Кангидж (Canguige).
В компании заявили, что мобильная буровая установка Hanjin в настоящее время была перемещена на третий из пяти приоритетных кимберлитов - L71 - после завершения бурения с целью оконтуривания кимберлитов L28 и L30. Как сообщается, в рамках этого бурения компании удалось пройти приповерхностный вулканикластический кимберлитовый материал, подходящий для программы отбора валовых проб.
L71 находится примерно в 3 км от главного штрека, который проходит через концессию Луло (Lulo) площадью 3000 квадратных км в Анголе. 

news_26022020_lucapa.png
Фото: Lucapa Diamond


«Непосредственная близость L71 к главному штреку позволит отобрать образцы из этой кимберлитовой трубки после того, как в рамках бурения с целью оконтуривания кимберлитов будет выявлен целевой приповерхностный вулканикластический кимберлитовый материал, - говорится в сообщении. -… За этим последует программа отбора валовых проб на остальных четырех приоритетных трубках».
Lucapa также сообщила, что в свете весьма обнадеживающей добычи алмазов в ходе отбора проб  в настоящее время геологическая группа Луло рассматривает другие кимберлиты с подтвержденными запасами на участке Кангидж, чтобы определить, следует ли включать какие-либо из них в программу по отбору валовых проб.
Район Кангидж был включен в программу разведки кимберлитов на Луло после извлечения 45 алмазов весом до 3,75 карата из проб, взятых из участка притока, впадающего в реку Какуйло.
На участке Кангидж находятся пять из 16 кимберлитовых трубок концессии Луло, которые, согласно техническому отчету 2019 года, являются наиболее перспективными в плане содержания алмазов. Они рассматриваются как потенциальные источники с высоким содержанием редких аллювиальных алмазов типа II, добываемых вниз по течению вдоль реки Какуйло.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished