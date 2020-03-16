Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»
Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...
Вчера
Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей
Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...
16 марта 2020
Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли
Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...
10 марта 2020
Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers
Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...
02 марта 2020
Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности
«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...
25 февраля 2020
Антверпенский аукцион по продаже алмазного сырья принес Grib Diamonds почти $20 млн
Аукцион показал новый уровень цен, связанный с воздействием распространения инфекции коронавируса на Европу, США и другие регионы, отмечает Grib Diamonds. Снижение цен было ожидаемо вследствие снижения активности в основных центрах продаж и переработки алмазного сырья.
Фото: Grib Diamonds
«Наши клиенты работают с нами много лет, понимают и ценят возможность прозрачной покупки как в хорошие времена, когда цены высокие, так и в плохие времена, когда цены низкие. Возможность покупать по прозрачным рыночным ценам обеспечивает возможность прогнозирования расходов и прибыли участниками алмазного рынка. Клиенты также могут понимать стоимость своих запасов товара в новых условиях, это важная часть нашей сбытовой стратегии, и это позволяет нам понять, где рынок находится в периоды спада, а также позволяет нам быстро ориентироваться, когда рынок снова поднимается», - сказал Игорь Прохоренко, генеральный директор Grib Diamonds.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург