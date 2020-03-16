Ярмарки ювелирных изделий HKTDC снова откладываются

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Совет по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) заявил, что принимаемые правительством Гонконга меры требуют от всех путешественников, прибывающих в город, самоизолироваться в течение 14 дней, чтобы сдержать случаи повторного распространения коронавируса. Это правило будет действовать до 18 июня.По сообщению HKTDC, Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга и Гонконгская международная ювелирная выставка, которые в настоящее время запланирована на 18–21 мая, вновь откладываются, поскольку зарубежным экспонентам и покупателям будет трудно посетить эти мероприятия.Организаторы в настоящее время ищут другие решения для проведения выставок.