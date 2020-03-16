Ботсвана откладывает продажу голубого камня Окаванго

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Государственная алмазодобывающая компания Ботсваны Okavango Diamond Company (ODC) отложила аукцион по продаже своего голубого алмаза Окаванго (Okavango Blue) из-за неопределенности в алмазной отрасли.«Состояние алмазного рынка, а также общий глобальный экономический климат являются важными факторами, влияющими на сроки проведения продаж голубого камня Окаванго, - привело агентство BusinessWeek заявление представителя ODC Денниса Тлаанга (Dennis Tlaang). - Учитывая влияние кризиса COVID-19 и связанную с этим неопределенность в алмазной отрасли, мы будем внимательно следить за ситуацией, однако мы еще не определили следующую дату проведения торгов».Голубой камень весом 20,46 карата был добыт на руднике Орапа (Orapa) компании Debswana в 2018 году и назван в честь дельты реки Окаванго, которая отличается богатой дикой природой и является объектом всемирного наследия.ODC заявила, что алмаз считается одним из самых редких камней в мире и «стал одним из самых значимых находок среди голубых алмазов».Камень овальной формы является самым большим голубым алмазом, когда-либо обнаруженным в этой южноафриканской стране.Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в мире после России.