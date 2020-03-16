Индийская алмазная отрасль столкнулась с худшим ценовым кризисом за последнее время

Сегодня

Центр огранки алмазов Сурата готовится к худшим временам, в связи с тем что цены на бриллианты упали на 7-10% из-за серьезного экономического кризиса в ключевых странах-потребителях драгоценных камней на фоне вспышки пандемии нового коронавируса, сообщает Times of India.Кроме того, экспорт бриллиантов из Индии также упал в феврале на 41%, до 1,38 млрд долларов США.В ноябре и декабре 2019 года диамантеры приобрели алмазы по высоким ценам, ожидая хорошего спроса на международном рынке в 2020 году. Однако вспышка коронавируса привела к серьезным сбоям, когда экспорт в Гонконг и Китай в январе-феврале 2020 года сократился почти на 1,5 млрд долларов США.Агентство привело заявление председателя группы Rapaport Мартина Рапапорта (Martin Rapaport), который прокомментировал ситуацию относительно падения цен на бриллианты на международном рынке.«В эти трудные времена наше сердце обращается к алмазному сообществу Сурата и Индии. Мы понимаем, что снижение цен в прайс-листе Rapaport расстраивает, но покупателям необходимо вернуться на рынок, поскольку цены были скорректированы. Важно отметить, что прайс-лист Rapaport используется и покупателями, а не только продавцами. Таким образом, покупатели требуют и ожидают, что Rapaport будет отражать реалии рынка с более низкой ценой. Мы не можем искажать цены в пользу продавцов и не должны вводить покупателей в заблуждение».