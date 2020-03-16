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К 2023 году Зимбабве намерена нарастить алмазный сектор до $1 млрд

Сегодня
Новости

zimbabwe_flag.pngАлмазный сектор Зимбабве, как ожидается, к 2023 году может внести $1 млрд в целевые $12 млрд, которые придутся на добычу полезных ископаемых, считает высокопоставленный правительственный чиновник.
Государственные СМИ привели слова министра горнорудной промышленности этой страны Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил, что в 2019 году алмазный сектор получил $165 млн по сравнению с $98 млн в 2018 году.
По его словам, правительство предприняло «меры» с тем, чтобы алмазная промышленность увеличила объем производства начиная с этого года. Таким образом, к 2023 году сектор достигнет отметки в $1 млрд.
«В соответствии с новой политикой в ​​отношении алмазов Anjin Investments уже начала добычу алмазов, а АЛРОСА, которая является крупнейшим производителем алмазов в мире, уже оценивает несколько участков, чтобы запустить производство, - сказал Читандо. - Правительство также работает над улучшением структуры маркетинга».
Он добавил, что государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), как ожидается, будет постепенно увеличивать добычу.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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