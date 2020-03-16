Николай Горохов назначен директором филиала АЛРОСА во Владивостоке

По итогам внутрикорпоративного конкурса по отбору кандидатов Николай Горохов был назначен на должность директора филиала компании АЛРОСА во Владивостоке. На новой должности Николай Горохов сменил Семена Лаврентьева, который возглавил Центр сортировки алмазов (ЦСА) в Мирном.
Николай Горохов с 2001 года работал в «Якутском предприятии по торговле алмазами» — ЯПТА АЛРОСА. На новом посту он будет отвечать за организацию торгов продукции во Владивостоке, обеспечение логистических схем по доставке продукции, изучение рынка Китая, повышение эффективности работы филиала.
«Поздравляю Николая Горохова с назначением на должность директора нашего дальневосточного филиала. Он продолжит деятельность, направленную на взаимодействие с клиентами из АТР и укрепление положительного имиджа АЛРОСА. Также благодарю Семена Лаврентьева за его работу и желаю успехов в новой должности», - прокомментировал назначения Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.
Семен Лаврентьев, который руководил филиалом во Владивостоке с 2018 года, назначен директором Центра сортировки алмазов в Мирном.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург