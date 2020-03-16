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Коронавирус COVID-19: AWDC откладывает Африканскую алмазную конференцию

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Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) перенес свою вторую Африканскую алмазную конференцию (African Diamond Conference, ADC), которая должна была состояться в мае 2020 года в Дурбане, Южная Африка, из-за опасений по поводу пандемии коронавируса COVID-19. 

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Image credit: AWDC


В организации заявили, что, хотя новая дата еще не установлена, конференция, вероятно, будет перенесена на конец октября 2020 года.
«Решение отложить конференцию было принято только после тщательного рассмотрения текущей ситуации и всех доступных вариантов, - сказали в AWDC. - В конце концов, мы поняли, что решение отложить мероприятие было единственно верным. Нам не нужно рассказывать, в какой степени вспышка коронавируса COVID-19 нарушила повседневную жизнь во всем мире и привела к отсрочке или отмене многих событий в интересах общественного здравоохранения».
Ожидалось, что конференция будет способствовать прямым и взаимовыгодным отношениям между африканскими странами-производителями алмазов и Бельгийской алмазной промышленностью.
Конференция, как сообщается, также позволяет обсудить вопросы, связанные с прогрессом в области обогащения алмазов в Африке, разведкой новых месторождений алмазов, стратегиями сбыта природных необработанных камней, использованием алмазной промышленности для социально-экономического развития и важностью центров торговли алмазами в глобальной цепочке создания стоимости.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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