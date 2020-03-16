Виновники происшествия на руднике Мир понесут наказание

Кроме того, и.о. директора Мирнинского ГОКа Александр Кисиличин и бывший и.о. главного инженера этого предприятия Александр Манн лишены права занимать руководящие должности в течение трех лет.Уголовное преследование в отношении третьего обвиняемого, бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера прекращено в связи с его смертью, говорится в сообщении.Кимберлитовая трубка «Мир» была открыта в 1955 году и разрабатывалась открытым способом вплоть до 2001 года. Подземный рудник «Мир» был введен в строй в августе 2009 года в присутствии Владимира Путина, бывшего в то время премьер-министром Российской Федерации. Строительство подземного рудника обошлось АЛРОСА в 22 млрд рублей. Его мощность составила 1 миллион тонн руды в год. Планировалось, что добыча алмазов на нем будет вестись в течение 30 с лишним лет, однако она прекратилась в августе 2017 года в связи с аварией, приведшей к его затоплению, в результате которого погибло 8 человек.Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество и денежные средства обвиняемых.Приговор в силу не вступил.