BMC Мумбаи закрывает торговый зал MDMA в Индийской алмазной бирже

Муниципальная корпорация Брианмумбаи (Brihanmumbai Municipal Corporation, BMC) закрыла алмазный торговый зал Ассоциации торговцев алмазами и бриллиантами Мумбая (Mumbai Diamond Manufacturers Association, MDMA) на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбаи в четверг 19 марта 20 года, говорится в сообщении Times of India.
Зал MDMA был закрыт полицией Махараштры в качестве меры предосторожности в связи с ростом случаев заражения коронавирусом в Мумбае.
Торговая деятельность была приостановлена до дальнейшего уведомления. BMC приняла решение не допускать большого скопления торговцев алмазами в зале.
Согласно сообщениям средств массовой информации, остановка торговли повлияет на продажи алмазов на рынках Сурата. Алмазы оттуда направляются в BDB для торговли и отправки в зарубежные страны. Торговцы алмазами в Мумбае не смогут торговать алмазами, что, в свою очередь, также повлияет на трейдеров из Сурата.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished