Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Hublot и Rolex закрывают свои часовые производства в Швейцарии

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Новости

Известные во всем мире часовые компании Hublot и Rolex приняли решение о закрытии своих заводов в Швейцарии в связи с введением правительством этой страны жестких мер по борьбе с новым коронавирусом, сообщают средства массовой информации.  

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Фото: pasja1000 (Pixabay)


«В целях предосторожности и защиты нашего персонала мы решили пойти дальше текущих рекомендаций нашего правительства и на данный момент закрыть производственную площадку нашего производства. Это временная мера, которая будет применяться до дальнейшего уведомления», - сообщили в Hublot.
На сегодняшний день в Европе зарегистрировано более 76 000 подтвержденных случаев COVID-19, в результате которого погибло более 3000 человек. Во всем мире число случаев превысило 190 000, а число погибших приближается к 8 000.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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