Алмазные батареи могут стать новым источником энергии

Сегодня







Фото: gr8effect (Pixabay)



Профессор Том Скотт (Tom Scott) из Бристольского университета рассказал о планах разработки алмазных батарей: «Бристоль работает с научным центром Калхэма для создания дочернего предприятия с тем, чтобы организовать пилотный запуск производства этих устройств. Мы планируем выпускать 10 000 или 20 000 устройств в год, но в конечном итоге намерены выпускать миллионы устройств в год».

Профессор Том Скотт (Tom Scott) из Бристольского университета рассказал о планах разработки алмазных батарей: «Бристоль работает с научным центром Калхэма для создания дочернего предприятия с тем, чтобы организовать пилотный запуск производства этих устройств. Мы планируем выпускать 10 000 или 20 000 устройств в год, но в конечном итоге намерены выпускать миллионы устройств в год».

«Это чрезвычайно интересный проект - мы намерены стать мировыми лидерами в области производства алмазных батарей», - добавил он.

Исключительные физические свойства алмазов обеспечивают широкий спектр их применения. Нас уже окружают устройства, в которых используются алмазы - стоматологи используют инструменты с алмазами для обработки зубов, они применяются в компьютерах и высококачественных динамиках и во многих других устройствах. А теперь эти кристаллы, возможно, будут использоваться для создания нового источника энергии.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Ученые из Управления по атомной энергии Великобритании (UK Atomic Energy Authority) и Бристольского университета (University of Bristol) совместно разрабатывают современные технологии для создания алмазных батарей, говорится на официальном сайте правительства Великобритании.Ученые утверждают, что алмазные батареи могут использоваться для питания таких устройств, как компьютерные чипы, дымовая сигнализация, кардиостимуляторы или небольшие спутники, и их не нужно подзаряжать. Напротив, они могут работать на одном заряде десятки и даже тысячи лет.Предполагается, что батареи будут очень маленького размера. Они, как сообщается, будут производить энергию благодаря небольшому количеству графита, извлеченного из бывших ядерных реакторов.