Алмазные батареи могут стать новым источником энергии

Ученые утверждают, что алмазные батареи могут использоваться для питания таких устройств, как компьютерные чипы, дымовая сигнализация, кардиостимуляторы или небольшие спутники, и их не нужно подзаряжать. Напротив, они могут работать на одном заряде десятки и даже тысячи лет.
Предполагается, что батареи будут очень маленького размера. Они, как сообщается, будут производить энергию благодаря небольшому количеству графита, извлеченного из бывших ядерных реакторов.
Фото: gr8effect (Pixabay)
Профессор Том Скотт (Tom Scott) из Бристольского университета рассказал о планах разработки алмазных батарей: «Бристоль работает с научным центром Калхэма для создания дочернего предприятия с тем, чтобы организовать пилотный запуск производства этих устройств. Мы планируем выпускать 10 000 или 20 000 устройств в год, но в конечном итоге намерены выпускать миллионы устройств в год».
Исключительные физические свойства алмазов обеспечивают широкий спектр их применения. Нас уже окружают устройства, в которых используются алмазы - стоматологи используют инструменты с алмазами для обработки зубов, они применяются в компьютерах и высококачественных динамиках и во многих других устройствах. А теперь эти кристаллы, возможно, будут использоваться для создания нового источника энергии.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург