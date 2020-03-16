Gem получила $7,8 млн от продаж мелких алмазов, добытых на руднике Летсенг

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Фото: Gem Diamonds



«Результаты тендера на мелкие алмазы, добытые на руднике Летсенг, являются стабильными, учитывая сложные обстоятельства, вызванные текущей ситуацией с Covid-19, при которых был проведен тендер, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Мы намерены провести еще одну гибкую продажу партии крупных алмазов, добытых на Летсенг. В этой партии содержится много высококачественных камней».

«Результаты тендера на мелкие алмазы, добытые на руднике Летсенг, являются стабильными, учитывая сложные обстоятельства, вызванные текущей ситуацией с Covid-19, при которых был проведен тендер, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Мы намерены провести еще одну гибкую продажу партии крупных алмазов, добытых на Летсенг. В этой партии содержится много высококачественных камней».

Gem Diamonds также сообщила, что ее крупный тендер алмазов, добытых на Ленсенг, который начался 16 марта и должен был завершиться на следующей неделе 25 марта, был отменен из-за коронавируса Covid-19.

Проведение аукциона стало невозможным из-за трудностей с поездками и других ограничений, введенных правительством Бельгии и другими странами, где находятся клиентские компании, с целью предотвращения вспышки вируса.

В Gem заявили, что для крупных и высококачественных алмазов будет введен гибкий тендер прямых продаж.

Этот процесс продаж, согласно заявлению, будет включать прямые продажи, а также договоренности о партнерстве.

«Любые алмазы, которые не продадутся в рамках гибкого процесса продаж, будут предложены для продажи позднее», - сказали в компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





Gem Diamonds получила $7,8 млн по итогам тендера на мелкие алмазы, добытые на руднике Летсенг (Letseng). Тендер прошел в Антверпене в среду.В компании сообщили, что цены на сырье на прошедшем тендере были на 18% ниже аналогичных цен, достигнутых на последнем небольшом алмазном тендере, состоявшемся в ноябре 2019 года, до того, как кризис COVID-19 затронул экономику.