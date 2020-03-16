Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Lucapa добыла алмаз весом 64 карата на руднике Мотаэ

Сегодня
Новости

Lucapa Diamond добыла высококачественный алмаз весом 64 карата типа Ila цвета D на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, который принадлежит компании на 70%.
В компании сообщили, что алмаз массой 64 карата является 12-м камнем весом более 50 каратов, добытым на этом руднике с начала промышленного производства в январе 2019 года, и еще раз подчеркивает статус Мотаэ как источника крупных и дорогих алмазов. 

news_19032020_lucapa.png
Фото: Lucapa Diamond


Ранее на руднике также были произведены и другие камни, заслуживающие особого внимания, в частности голубой алмаз весом 0,3 карата, который показывает, что рудник Мотаэ содержит редкие алмазы типа IIb, на которые приходится менее 0,1% мирового производства алмазов.
Новый кимберлитовый рудник Мотаэ в Лесото производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год начал коммерческую добычу в январе 2019 года. 
В первый год производства было произведено более 30 000 каратов, в том числе 3 алмаза весом более 100 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished