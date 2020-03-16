Botswana Diamonds начинает программу по отбору проб на проекте Марсфонтейн

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Фото: Botswana Diamonds











Программа отбора валовых проб будет производиться на участке кимберлита того же типа, который был обнаружен в пробах.

«Обработка будет проводиться нашим подрядчиком по добыче алмазов Vutomi на близлежащем заводе по обработке алмазов с использованием двухэтапных процессов дробления, вибрационного стола, вращающихся барабанов и установок для извлечения алмазов путем жировой и рентгеновской сепарации», - сказали в Botswana Diamonds.

Компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Бомбейской фондовой бирже (Bombay Stock Exchange, BSE), заявила, что ситуация с коронавирусом в Южной Африке объявлена национальным бедствием.

Это, согласно заявлению Botswana, сильно повлияет на планирование проведения работ на проекте в ближайшие недели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Программа отбора валовых проб будет производиться на участке кимберлита того же типа, который был обнаружен в пробах.«Обработка будет проводиться нашим подрядчиком по добыче алмазов Vutomi на близлежащем заводе по обработке алмазов с использованием двухэтапных процессов дробления, вибрационного стола, вращающихся барабанов и установок для извлечения алмазов путем жировой и рентгеновской сепарации», - сказали в Botswana Diamonds.Компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Бомбейской фондовой бирже (Bombay Stock Exchange, BSE), заявила, что ситуация с коронавирусом в Южной Африке объявлена национальным бедствием.Это, согласно заявлению Botswana, сильно повлияет на планирование проведения работ на проекте в ближайшие недели.

Botswana Diamonds начала программу по отбору валовых проб в рамках своего проекта Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.В конце прошлого месяца компания заявила, что она пересекла кимберлит на проекте Марсфонтейн двумя из трех скважин (на глубине от 30 до 33 м и от 36 до 39 м).Считается, что этот кимберлит связан с высококачественной кимберлитовой трубкой Марсфонтейн M1 и был идентифицирован как «представляющий высокий интерес».