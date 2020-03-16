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17 февраля 2020

Выставки JCK Las Vegas и JCK Luxury переносятся на новые даты

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Организаторы ювелирных выставок JCK объявили, что JCK в Лас-Вегасе и JCK Luxury, которые первоначально были запланированы на 2–5 июня и 31 мая - 5 июня, соответственно, переносятся из-за распространения коронавируса. 

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Фото: JCK Las Vegas


«После тщательного рассмотрения и обсуждений мы решили, что выставки JCK в Лас-Вегасе и JCK Luxury будут перенесены на более поздний срок в этом году из-за растущей озабоченности по поводу здоровья, безопасности населения и вспышки COVID-19», - говорится в заявлении организации.
Организаторы выставок уточнили, что новые даты проведения мероприятий будут объявлены в ближайшее время.
Выставки JCK - главные события в ювелирной промышленности США.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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