Выставки JCK Las Vegas и JCK Luxury переносятся на новые даты

Фото: JCK Las Vegas

«После тщательного рассмотрения и обсуждений мы решили, что выставки JCK в Лас-Вегасе и JCK Luxury будут перенесены на более поздний срок в этом году из-за растущей озабоченности по поводу здоровья, безопасности населения и вспышки COVID-19», - говорится в заявлении организации.Организаторы выставок уточнили, что новые даты проведения мероприятий будут объявлены в ближайшее время.Выставки JCK - главные события в ювелирной промышленности США.