De Beers намерена провести мартовские продажи алмазов

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«Мы все еще намерены провести сайт, а клиенты в свою очередь выразили желание принять в нем участие, но мы разрабатываем разные планы на случай непредвиденных обстоятельств - если невозможно будет провести сайт в обычном порядке», - привело агентство Bloomberg заявление пресс-службы De Beers.Согласно сообщению, алмазная компания обдумывала такие варианты, как «слепой» сайт, когда покупатели не просматривают лично товары, которые они покупают.Другим вариантом было отправить на сайт вместо себя местных партнеров.Ожидается, что De Beers и правительство Ботсваны проведут экстренное совещание на следующей неделе, сообщают местные СМИ.De Beers заработала 355 млн долларов США со второй продажи алмазного сырья по сравнению с 496 млн долларов США годом ранее и 551 млн долларов США в предыдущем месяце.Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал в начале этого месяца, что компания признает влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки на китайский рынок.Компании пришлось ввести дополнительную целевую гибкость, чтобы позволить клиентам отложить покупки соответствующих алмазов на более поздние сроки.В алмазной промышленности в прошлом году наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на необработанные камни.De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%.