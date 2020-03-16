Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

De Beers намерена провести мартовские продажи алмазов

Сегодня
Новости

De Beers намерена приступить к продажам алмазов, запланированным на конец месяца, несмотря на то что сайтхолдерам не разрешается лично просматривать товары, сообщают средства массовой информации.
Власти Ботсваны, где De Beers проводит 10 своих продаж алмазов каждый год, в прошлый понедельник ввели запрет на въезд граждан из 18 стран особого риска, включая Бельгию, Индию и Китай, в связи с опасностью распространения нового коронавируса COVID-19. 

news_18122019_de_beers.png
   Фото: De Beers


«Мы все еще намерены провести сайт, а клиенты в свою очередь выразили желание принять в нем участие, но мы разрабатываем разные планы на случай непредвиденных обстоятельств - если невозможно будет провести сайт в обычном порядке», - привело агентство Bloomberg заявление пресс-службы De Beers.
Согласно сообщению, алмазная компания обдумывала такие варианты, как «слепой» сайт, когда покупатели не просматривают лично товары, которые они покупают.
Другим вариантом было отправить на сайт вместо себя местных партнеров.
Ожидается, что De Beers и правительство Ботсваны проведут экстренное совещание на следующей неделе, сообщают местные СМИ.
De Beers заработала 355 млн долларов США со второй продажи алмазного сырья по сравнению с 496 млн долларов США годом ранее и 551 млн долларов США в предыдущем месяце.
Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал в начале этого месяца, что компания признает влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки на китайский рынок.
Компании пришлось ввести дополнительную целевую гибкость, чтобы позволить клиентам отложить покупки соответствующих алмазов на более поздние сроки.
В алмазной промышленности в прошлом году наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на необработанные камни.
De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished