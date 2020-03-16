Vacheron Constantin представляет часы, усыпанные бриллиантами

Vacheron Constantin, один из самых известных в мире часовых брендов, представил часы, усеянные 1 344 бриллиантами, сообщает Robb Report.
Часы были представлены в рамках новой коллекции женских часов.
Общих вес камней, использованных в изделии, составляет 11,95 карата.
Только на одном циферблате можно насчитать 588 драгоценных камней.
Часы из коллекции ÉGÉRIE обладают дополнительным циферблатом с указателем фаз луны, который использовался в дизайне часов Vacheron 19-го века.
Компания Vacheron Constantin известна созданием ювелирных часовых изделий.
За свою 260-летнюю историю существования часовщики Vacheron создали много потрясающих изделий. Их обладателями стали, среди прочих, такие известные личности, как король Египта Фарук I и Марлон Брандо.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург