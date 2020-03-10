Эксклюзив
Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей
Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...
Вчера
Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли
Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...
10 марта 2020
Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers
Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...
02 марта 2020
Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности
«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...
25 февраля 2020
Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»
О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.
17 февраля 2020
Участники индийской алмазной отрасли обсуждают ее закрытие с сегодняшнего дня
Отраслевые источники сообщают, что все четыре алмазных биржи в торговых центрах Антверпена - Antwerp Diamond Bourse, Antwerpsche Diamantkring, Diamond Club of Antwerp и Vrije Diamnthandel - закрыты с понедельника до дальнейшего уведомления.
Антверпен и Израиль - два важных центра торговли алмазами, которые напрямую связаны с Суратом и Мумбаем. Малые и средние алмазные предприятия закупают сырье у торговцев алмазами в Антверпене. По оценкам, около 30% алмазного сырья из общего объема в 19 млрд долларов, импортируемого в страну, поступает из Антверпена.
Фото: Алмазная ассоциация Сурата
Президент Алмазной ассоциации Сурата Бабу Катхирия (Babu Kathiriya) в связи с этим сказал: «Около 50% бриллиантов, ограненных в Сурате, доставляются из Антверпена в разные части мира. Поскольку торговая деятельность прекращена как в Антверпене, так и в Израиле, мы созвали экстренное совещание участников отрасли, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Большинство алмазных предприятий сократили рабочее время с 12 до восьми часов, и многие из них держат свои производства закрытыми по выходным, чтобы контролировать производство бриллиантов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished