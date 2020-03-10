Участники индийской алмазной отрасли обсуждают ее закрытие с сегодняшнего дня

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Фото: Алмазная ассоциация Сурата

Алмазная ассоциация Сурата (Surat Diamond Association, SDA) созвала экстренное совещание участников отрасли, чтобы объявить о ее закрытии во вторник, пишет газета Times of India.Отраслевые источники сообщают, что все четыре алмазных биржи в торговых центрах Антверпена - Antwerp Diamond Bourse, Antwerpsche Diamantkring, Diamond Club of Antwerp и Vrije Diamnthandel - закрыты с понедельника до дальнейшего уведомления.Антверпен и Израиль - два важных центра торговли алмазами, которые напрямую связаны с Суратом и Мумбаем. Малые и средние алмазные предприятия закупают сырье у торговцев алмазами в Антверпене. По оценкам, около 30% алмазного сырья из общего объема в 19 млрд долларов, импортируемого в страну, поступает из Антверпена.Президент Алмазной ассоциации Сурата Бабу Катхирия (Babu Kathiriya) в связи с этим сказал: «Около 50% бриллиантов, ограненных в Сурате, доставляются из Антверпена в разные части мира. Поскольку торговая деятельность прекращена как в Антверпене, так и в Израиле, мы созвали экстренное совещание участников отрасли, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Большинство алмазных предприятий сократили рабочее время с 12 до восьми часов, и многие из них держат свои производства закрытыми по выходным, чтобы контролировать производство бриллиантов».