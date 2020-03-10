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17 февраля 2020

Debswana запускает стратегию развития на 2024 год на фоне сложной бизнес-среды

Сегодня
Новости

Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, запустила стратегию по развитию компании на 2024 год. Согласно сообщению, стратегия является смелым ответом на сложную бизнес-среду.
По словам исполняющего обязанности управляющего директора Debswana Линетт Армстронг (Lynette Armstrong), цель компании заключалась в том, чтобы, среди прочего, трансформироваться и измениться с помощью смелых инноваций и увлеченных и целеустремленных людей, настроенных на сотрудничество. 

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Фото: Debswana


«Мы наблюдаем за показательным ростом технологических разработок, в то время, когда мир быстро меняется, поэтому наша организационная структура ... должна быть быстрой, гибкой и креативной, - сказала она. - На нашу маржу прибыли оказывают влияние растущие эксплуатационные расходы, а также критически важные крупномасштабные проекты по продлению срока эксплуатации шахт. Поэтому мы вступаем в новый уровень сложности. Это дает нам возможность создать новую Debswana».
Стратегия, получившая название «Debswana 2024 - одна мечта, одна команда», была запущена для более чем 5500 сотрудников, работающих на трех объектах компании, а именно в Корпоративном центре Debswana (Debswana Corporate Centre, DCC), на руднике Орапа (Orapa), Жваненг (Jwaneng), а также на Летлхакане (Letlhakane) и Дамтшаа (Damtshaa).
Пять основ стратегии развития на 2024 год включают безопасность, защиту окружающей среды и сообщества; преобразование людей; введение новых данных и технических инноваций; Debswana завтра (проекты) и повышение эффективности и производительности предприятий.
Добыча Debswana снизилась на 7%, до 5,9 млн каратов, в четвертом квартале 2019 года, поскольку производство на Орапа упало из-за задержки в инфраструктурном проекте в сочетании с ожидаемыми более низкими уровнями содержания алмазов в руде.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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