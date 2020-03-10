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Коронавирус COVID-19 изменил график встреч алмазной промышленности, заявил президент WDC Стефан Фишлер.«У нас был напряженный график на ближайшие месяцы. В него внесены изменения, но по большей части его выполнение не приостановлено. Форум ОЭСР по конфликтным минералам, который должен был состояться в Париже в начале апреля, отменен, но Межсессионная встреча Кимберлийского процесса, запланированная в Москве с 8 по 12 июня, перестраивается в формат виртуальной конференции», - сказал Фишлер.По его словам, заседание совета директоров WDC, которое должно было состояться 5 июня в Москве и в ходе которого будут утверждены должностные лица и директора на ближайшие два года, теперь будет проведено в формате телеконференции.