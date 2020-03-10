Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

Вчера

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

COVID-19 изменил график встреч алмазной промышленности

Сегодня
Новости

wdc_logo.pngКоронавирус COVID-19 изменил график встреч алмазной промышленности, заявил президент WDC Стефан Фишлер.
«У нас был напряженный график на ближайшие месяцы. В него внесены изменения, но по большей части его выполнение не приостановлено. Форум ОЭСР по конфликтным минералам, который должен был состояться в Париже в начале апреля, отменен, но Межсессионная встреча Кимберлийского процесса, запланированная в Москве с 8 по 12 июня, перестраивается в формат виртуальной конференции», - сказал Фишлер.
По его словам, заседание совета директоров WDC, которое должно было состояться 5 июня в Москве и в ходе которого будут утверждены должностные лица и директора на ближайшие два года, теперь будет проведено в формате телеконференции.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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