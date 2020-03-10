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17 февраля 2020

Завод «Кристалл» отметил свое 57-летие

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Производственное объединение «Кристалл», входящее в группу АЛРОСА, отметило на минувшей неделе свой 57-ой день рождения.  
В честь события 12 мая в Смоленске состоялся торжественный вечер, на котором работников мероприятия поздравили с успешной работой и наградили за их заслуги. 
На торжественном собрании 14 работников предприятия за многолетний и добросовестный труд были отмечены Губернатором Смоленской области. 20 человек получили награды от Смоленской областной думы и 5 человек - от администрации Города-героя Смоленска. 17 работников предприятия помещены на Доску Почёта. Награды также получили лучшие участки и подразделения по итогам производственного соревнования.   

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Фото: ПО "Кристалл" 

На торжественном заседании, посвященном дню рождения предприятия, с приветственным словом выступил Мурад Мухарбиевич Чапаров, генеральный директор АО «ПО «Кристалл». Он отметил, что у завода есть отличный потенциал. «Мы умеем делать первоклассные бриллианты любой огранки, и коллектив на это мотивирован. У нас есть высококвалифицированные огранщики, специалисты инженерно-технического профиля. Продукт, который они делают – бриллианты Russian Cut, – славится во всем мире своим высочайшим качеством. Сегодня курс «Кристалла» - на развитие, повышение эффективности, привлечение молодых кадров», - сказал он.
Ранее сообщалось, что АЛРОСА приобрела завод «Кристалл», находящийся в федеральной собственности, у Росимущества за $29 млн.  «Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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