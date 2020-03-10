GSI объявила о запуске полного оценочного отчета LGX

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Новый отчет GSI будет включать информацию о том, выращен ли бриллиант методом высоких давлений и температур (HPHT) или методом химического осаждения из паровой фазы (CVD).GSI является единственной крупной лабораторией, которая выпускает отчеты о классификации выращенных в лаборатории бриллиантов с подобного рода данными. Поскольку лабораторные камни становятся все более приемлемыми для потребителей, важно обеспечить наличие надлежащей информации для поддержания их доверия к отрасли.«Доверие потребителей является ключевым фактором. Они хотят получить больше информации и полную прозрачность относительно природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, которые они покупают», - сказала Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.