Эксклюзив

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

Сегодня

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

GSI объявила о запуске полного оценочного отчета LGX

Сегодня
Новости
Gemological Science International (GSI), одна из крупнейших в мире геммологических лабораторий, объявила, что она начинает предлагать клиентам свой полный оценочный отчет LGX Complete™ для выращенных в лаборатории бриллиантов, не подвергнутых последующей обработке или улучшению.

news_04062019_gsi.png
Фото: GSI


Новый отчет GSI будет включать информацию о том, выращен ли бриллиант методом высоких давлений и температур (HPHT) или методом химического осаждения из паровой фазы (CVD).
GSI является единственной крупной лабораторией, которая выпускает отчеты о классификации выращенных в лаборатории бриллиантов с подобного рода данными. Поскольку лабораторные камни становятся все более приемлемыми для потребителей, важно обеспечить наличие надлежащей информации для поддержания их доверия к отрасли.
«Доверие потребителей является ключевым фактором. Они хотят получить больше информации и полную прозрачность относительно природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, которые они покупают», - сказала Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished