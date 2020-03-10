Зимбабве медлит с пересмотром законодательства в области горнорудной промышленности

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«Министерство юстиций перегружено, там не хватает работников. В настоящее время там заняты вопросами министерства финансов, и мы надеемся, что постепенно штат работников будет увеличен. Им может потребоваться около четырех недель, прежде чем они смогут завершить законопроект», - привело агентство Chat263 заявление председателя парламентского комитета по горнорудной промышленности и разработке минеральных ресурсов Эдмонда Мукаратигвы (Edmond Mukaratigwa).Минеральный сектор Зимбабве функционировал без обязательной правовой базы после отмены предыдущего закона в 2015 году.Мукаратигва сказал, что в настоящее время в горнодобывающем секторе страны царят хаос и беспорядки.Глава Экологической ассоциации юристов Зимбабве (Zimbabwe Environmental Lawyers Association, Zela) Шамизо Мтиси (Shamiso Mtisi) заявил, что организация недовольна медленными темпами внесения поправок в закон о горнорудной промышленности и полезных ископаемых.«Как часть гражданского общества, которое следит за законопроектом о горнорудной промышленности и полезных ископаемых, мы не рады, что этот процесс занял так много времени и этот процесс также не продвинулся, как мы ожидали, главным образом из-за перегруженного графика в офисе министерства юстиций, - сказал он. - Мы надеялись, что процесс будет продвигаться быстрее для решения таких вопросов, как создание кадастровой системы, которая включена в законопроект, баланс интересов шахтеров и фермеров, вопросы реструктуризации совета по горным делам, а также вопросы, связанные с окружающей средой и ее восстановлением».