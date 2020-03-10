Акционеры Firestone одобрили решение компании о прохождении делистинга с AIM

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Фото: Firestone







В Firestone сообщили, что фирма создаст совместную сделку с JP Jenkins, чтобы помочь акционерам торговать обыкновенными акциями с даты аннулирования торгов на AIM.

JP Jenkins является дочерней компанией Peterhouse Capital.

Кроме того, Firestone ранее заявляла, что она также хотела уменьшить размер своего совета директоров по итогам анализа расходов и издержек компании.

В пресс-центре сказали, что компания страдает от недостатка ликвидности при торговле обыкновенными акциями из-за держателей облигаций, владеющих 65% выпущенного обыкновенного акционерного капитала, и, кроме того, двум миноритарным акционерам принадлежит еще 18%.

Это в сочетании с ослаблением торговли на алмазном рынке и общим негативным настроением в отношении сектора привело к существенному росту цены акций и, как следствие, к снижению рыночной капитализации.

Согласно сообщению компании, хотя ситуация на алмазном рынке имеет потенциал для улучшения, теперь это займет больше времени, чем предполагалось ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished В Firestone сообщили, что фирма создаст совместную сделку с JP Jenkins, чтобы помочь акционерам торговать обыкновенными акциями с даты аннулирования торгов на AIM.JP Jenkins является дочерней компанией Peterhouse Capital.Кроме того, Firestone ранее заявляла, что она также хотела уменьшить размер своего совета директоров по итогам анализа расходов и издержек компании.В пресс-центре сказали, что компания страдает от недостатка ликвидности при торговле обыкновенными акциями из-за держателей облигаций, владеющих 65% выпущенного обыкновенного акционерного капитала, и, кроме того, двум миноритарным акционерам принадлежит еще 18%.Это в сочетании с ослаблением торговли на алмазном рынке и общим негативным настроением в отношении сектора привело к существенному росту цены акций и, как следствие, к снижению рыночной капитализации.Согласно сообщению компании, хотя ситуация на алмазном рынке имеет потенциал для улучшения, теперь это займет больше времени, чем предполагалось ранее.

Акционеры Firestone Diamonds одобрили решение компании о прохождении делистинга с Рынка альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM).Ранее алмазная компания заявила, что преимущества и проблемы, связанные с продолжением торговли своими акциями на AIM, больше не соответствуют интересам компании и ее акционеров.«Компания подтверждает, что последним днем проведения ​​сделок с простыми акциями компании будет 25 марта 2020 года, и допуск к торгам на AIM обыкновенных акций компании будет отменен в 7:00 утра 26 марта 2020 года», - сказано в сообщении.