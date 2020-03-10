АЛРОСА предлагает своим клиентам более гибкие условия для покупки алмазного сырья

Компания АЛРОСА приняла решение предоставить клиентам возможность выкупить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема алмазного сырья и перенести оставшуюся часть на период до конца мая этого года. Согласно сообщению компании, такие меры были приняты на фоне складывающейся ситуации на рынке, на которую сильно повлияло быстрое распространение коронавируса.
«Очевидно, что в условиях неопределенности на рынке было бы неправильно сковывать клиентов рамками изначального контракта. Мы надеемся, что гибкая сбытовая политика АЛРОСА и наши меры поддержки помогут участникам рынка адаптироваться к новым условиям и успешно пройти этот период», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
С начала года АЛРОСА последовательно увеличивает гибкость условий торговли. К мартовской торговой сессии АЛРОСА снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55% до 50%. Для сравнения, в периоды устойчивого рынка, как в 2018 году, лимит отбора АЛРОСА составляет 80%, а до середины 2019 года он составлял 70%.
Ранее сообщалось, что De Beers во время своего февральского цикла продаж также предложила своим клиентам дополнительную гибкость, позволив им отложить покупку некоторых категорий камней.
Оба гиганта алмазной индустрии уже прибегали к таким мерам в прошлом году, когда переизбыток алмазов и бриллиантов разрушил нормы прибыли, а банки ужесточили финансирование.
В начале 2020 года рынок начал показывать признаки восстановления, однако новую волну нестабильности внес новый коронавирус, который подрывает экономику многих стран.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург