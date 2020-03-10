Эксклюзив

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

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Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Сто ювелирных магазинов по всему Дубаю отмечают День матери большими скидками

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Компания Dubai Gold & Jewellery Group (DGJG), крупнейшая торговая организация ювелирной промышленности Дубая, запустила кампанию «Моя мама - моя драгоценность», посвященную Дню матери в этом году. Эта уникальная праздничная кампания началась 11 марта и продлится до 21 марта 2020 года. 

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  Фото: DGJG


Кампания была запущена в третий раз в сотрудничестве с восемью розничными ювелирными партнерами. Она рекламирует эксклюзивный ассортимент ювелирных украшений, предназначенных для матерей, а также информирует о специальных скидках до 70 процентов на отдельные ювелирные изделия в более чем 100 бутиках.
Таухид Абдулла (Tawhid Abdullah), председатель Dubai Gold & Jewellery Group, сказал: «После успешного продвижения Дубайского фестиваля покупок (Dubai Shopping Festival, DSF) мы вернулись с нашей кампанией, посвященной Дню матери в этом году. Для каждого человека это возможность признать бессмертную любовь, заботу и привязанность, которые дают нам матери, которые наполняют нашу жизнь радостью и счастьем. Мы разрабатываем концептуальную годичную тактическую кампанию для различных подобных случаев, которые помогают нам создавать связи с нашей аудиторией».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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