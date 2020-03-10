Эксклюзив

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

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02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

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25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

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10 февраля 2020

Ювелирная выставка JUNWEX Новый русский стиль пройдет в Москве в мае

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Крупнейшая выставка ювелирных и часовых брендов JUNWEX "Новый русский стиль" пройдет в Москве в период с 20 по 24 мая 2020 года.  

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                           Фото: Junwex


Как сообщают организаторы выставки, ожидается, что в мероприятии примут участие ювелирные и часовые компании, которые продемонстрируют возможности отечественной ювелирной отрасли. 
Ежегодно выставку посещают представители оптовых и розничных компаний, лидеры ювелирного рынка, крупные федеральные сети и региональные ритейлеры, которые отслеживают последние тенденции ювелирного рынка, закупают новинки в соответствии с искушенным спросом потребителей, принимают активное участие в решении проблем отрасли.
Площадь выставки составляет 30 000 квадратных метров. 
Мероприятие пройдет в Москве, ВДНХ, Павильон 75.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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