Ювелирная выставка JUNWEX Новый русский стиль пройдет в Москве в мае

Крупнейшая выставка ювелирных и часовых брендов JUNWEX "Новый русский стиль" пройдет в Москве в период с 20 по 24 мая 2020 года.
Как сообщают организаторы выставки, ожидается, что в мероприятии примут участие ювелирные и часовые компании, которые продемонстрируют возможности отечественной ювелирной отрасли.
Ежегодно выставку посещают представители оптовых и розничных компаний, лидеры ювелирного рынка, крупные федеральные сети и региональные ритейлеры, которые отслеживают последние тенденции ювелирного рынка, закупают новинки в соответствии с искушенным спросом потребителей, принимают активное участие в решении проблем отрасли.
Площадь выставки составляет 30 000 квадратных метров.
Мероприятие пройдет в Москве, ВДНХ, Павильон 75.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург