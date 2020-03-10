Star Diamond начала судебный процесс против Rio Tinto Exploration Canada Inc.

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Star Diamond Corporation объявила, что она начала судебное разбирательство в суде королевской скамьи в Саскачеване против Rio Tinto Exploration Canada Inc. в связи с предполагаемым исполнением компанией в ноябре 2019 года своих четырех опционов в рамках соглашения об опционе на совместное предприятие от 22 июня 2017 года.Как ранее сообщала Star Diamond в пресс-релизе от 18 февраля 2020 года, компания обязуется обеспечить соблюдение своих прав в соответствии с соглашением.Star Diamond не намерена комментировать дальнейшие судебные разбирательства, за исключением случаев, предусмотренных законом.