Выручка Diamcor в третьем квартале выросла до $1,4 млн

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Фото: Diamcor Mining







Средняя цена реализации алмазов Diamcor составила $106 за карат против средней цены в $194 за карат за тот же период в 2018 году.

В сообщении говорится, что значительно более низкая цена в долларах за карат, зафиксированная в третьем квартале, была ожидаема и обусловлена проведением временных операции по обработке отвалов для поддержки работ по оценке ресурса, которую проводила новая оперативная группа проекта с тем, чтобы усовершенствовать перерабатывающий завод и повысить его эффективность.

«Несмотря на это краткосрочное снижение средней цены реализации камней, работы по обработке и переработке хвостов были близки к завершению к концу квартала, и компания ожидает, что средняя цена в долларах за карат вернется к средним показателям в начале 2020 года, - сообщили в Diamcor. - Увеличение среднего показателя цен в долларах за карат в долгосрочной перспективе возможно благодаря увеличению количества добытых алмазов более высокого качества или за счет роста цен на рынке алмазов».

Кроме того, компания заявила, что проект продемонстрировал значительный потенциал относительно качества добываемых алмазов, а также добычи более крупных алмазов специальной категории (более 10,8 карата).

Добыча всех алмазов на сегодняшний день была проведена в рамках продолжающихся пусконаладочных работ, работ по оценке ресурсов и пробной добычи полезных ископаемых.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Средняя цена реализации алмазов Diamcor составила $106 за карат против средней цены в $194 за карат за тот же период в 2018 году.В сообщении говорится, что значительно более низкая цена в долларах за карат, зафиксированная в третьем квартале, была ожидаема и обусловлена проведением временных операции по обработке отвалов для поддержки работ по оценке ресурса, которую проводила новая оперативная группа проекта с тем, чтобы усовершенствовать перерабатывающий завод и повысить его эффективность.«Несмотря на это краткосрочное снижение средней цены реализации камней, работы по обработке и переработке хвостов были близки к завершению к концу квартала, и компания ожидает, что средняя цена в долларах за карат вернется к средним показателям в начале 2020 года, - сообщили в Diamcor. - Увеличение среднего показателя цен в долларах за карат в долгосрочной перспективе возможно благодаря увеличению количества добытых алмазов более высокого качества или за счет роста цен на рынке алмазов».Кроме того, компания заявила, что проект продемонстрировал значительный потенциал относительно качества добываемых алмазов, а также добычи более крупных алмазов специальной категории (более 10,8 карата).Добыча всех алмазов на сегодняшний день была проведена в рамках продолжающихся пусконаладочных работ, работ по оценке ресурсов и пробной добычи полезных ископаемых.

В третьем квартале, закончившемся 31 декабря, Diamcor Mining получила доход в размере $1,4 млн от операций на своем руднике Крон-Эндора (Krone-Endora), который расположен на территории проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке. Такой показатель указывает на незначительный рост по сравнению с доходом за третий квартал в $1,39 млн годом ранее.«В текущем квартале продажи увеличились по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на ограниченные объемы переработки руды, что было связано с проблемами с контрактным оборудованием, - сообщили в компании. - В течение квартала продолжалась обширная работа по дальнейшей доработке производственных мощностей проекта новой оперативной группой, а также по замене прежнего контрактного оборудования новым более крупным оборудованием от Caterpillar для повышения надежности и объемов переработки руды».