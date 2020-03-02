Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО в 2019 году упала на 31%

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Выручка за 12 месяцев 2019 года снизилась на 21%, до 238 млрд руб., в связи с сокращением объемов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке, снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырье. Показатель EBITDA составил 107 млрд руб. -31% г/г за счет снижения выручки, в то время как рентабельность по EBITDA составила 45% против 52% в 2018 году.Свободный денежный поток (СДП) за 2019 год снизился на 48%, до 48 млрд руб., что было обусловлено снижением прибыльности, а также ростом оборотного капитала, что отчасти было компенсировано пересмотром инвестиций с 29 млрд руб. до 20 млрд руб.План добычи компании на 2020 год остался без изменений на уровне 34,2 млн каратов.Объем инвестиций планируется в размере 22 млрд руб.В четвертом квартале чистая прибыль АЛРОСА составила 12 млрд руб., что на 14% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.За рассматриваемый период выручка компании увеличилась на 41%, до 65 млрд руб., по сравнению с 3 кварталом 2019 года за счет роста объемов продаж и цен. Показатель EBITDA вырос на 40%, до 30 млрд руб., по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, свободный денежный поток вырос до 17 млрд руб. на фоне роста операционного денежного потока.По итогам 2019 года показатель чистый долг/EBITDA за 12 месяцев вырос до 0,7х (2018 г. – 0,4х). Oбщий долг компании вырос на 23%, до 1,9 млрд долл. США, ссогласно заявлению Алексея Филипповского, заместителя генерального директора компании.АЛРОСА - мировой лидер по объемам добычи алмазов.