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AWDC создаст в Гвинее ответственную и прозрачную цепочку поставок алмазов

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В 2018 году бельгийский алмазный трейдер Cap Source при поддержке Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC запустил полностью отслеживаемую и ответственно поставляемую коллекцию ювелирных украшений My Fair Diamond с использованием алмазов, добытых старателями, из Сьерра-Леоне. Эти алмазы были сертифицированы с помощью стандартов социальной ответственности Maendeleo (Maendeleo Diamond Standards), внедренных канадской неправительственной организацией Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative).

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                                           Фото: My Fair Diamond


Вдохновленный этим амбициозным проектом, AWDC решил начать аналогичный проект в Гвинее, стране-партнере правительства Бельгии и важной алмазодобывающей стране. 
Цель состоит в том, чтобы создать самоподдерживающуюся, ответственную и прозрачную систему поставок алмазов, позволяющую отдельным старателям в Юго-Восточной Гвинее достичь уровня соблюдения требований в соответствии с руководством ОЭСР по должной осмотрительности и стандартами социальной ответственности Maendeleo.
Прямая продажа гвинейских необработанных алмазов в Антверпене окажет положительное социально-экономическое воздействие на старателей и горнодобывающие общины (заработная плата, условия труда, технические навыки, образование..), откроет прослеживаемый трубопровод алмазов, добытых старателями, и будет стимулировать ответственное производство и потребление ответственно произведенных драгоценных камней.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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