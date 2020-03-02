Зимбабвийский суд освободил геологов АЛРОСА, обвиняемых в незаконной разведке золота

Суд Зимбабве освободил двух геологов, нанятых АЛРОСА, которые были арестованы за незаконную разведку золота в национальном парке Ньянга и промывание руды в реке Ньянгомбе.
Агентство New zimbabwe.com сообщает, что Тэншон Хлатини (Tension Hlatini) (36) и Игорь Шмаков (49) были освобождены только после проведения полного судебного разбирательства, в ходе которого государство не предоставило достаточных доказательств для обвинения геологов.
3 января Хлатини и Шмаков были арестованы сотрудником Управления национальными парками и дикой природой страны.
Они занимались промывкой золотой руды на участке реки Ньянгомбе в национальном парке Ньянга.
Сотрудник Управления национальными парками попросил их предъявить лицензии на разведку, но они не смогли этого сделать, что привело к аресту двух мужчин.
Им было предъявлено обвинение в разведке золота без лицензии, но дело против них прекратили после того, как государство не смогло доказать их вину.
АЛРОСА и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), государственная алмазодобывающая компания Зимбабве, заключили в декабре прошлого года соглашение о создании совместного предприятия для поиска и разведки первичных месторождений алмазов в Зимбабве.
АЛРОСА владеет 70% проекта, а ZCDC контролирует оставшиеся 30% акций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished