Зимбабвийский суд освободил геологов АЛРОСА, обвиняемых в незаконной разведке золота

Национальный парк Ньянга Фото: zimparks.org

Агентство New zimbabwe.com сообщает, что Тэншон Хлатини (Tension Hlatini) (36) и Игорь Шмаков (49) были освобождены только после проведения полного судебного разбирательства, в ходе которого государство не предоставило достаточных доказательств для обвинения геологов.3 января Хлатини и Шмаков были арестованы сотрудником Управления национальными парками и дикой природой страны.Они занимались промывкой золотой руды на участке реки Ньянгомбе в национальном парке Ньянга.Сотрудник Управления национальными парками попросил их предъявить лицензии на разведку, но они не смогли этого сделать, что привело к аресту двух мужчин.Им было предъявлено обвинение в разведке золота без лицензии, но дело против них прекратили после того, как государство не смогло доказать их вину.АЛРОСА и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), государственная алмазодобывающая компания Зимбабве, заключили в декабре прошлого года соглашение о создании совместного предприятия для поиска и разведки первичных месторождений алмазов в Зимбабве.АЛРОСА владеет 70% проекта, а ZCDC контролирует оставшиеся 30% акций.