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Gem добыла несколько алмазов высшего качества на руднике Летсенг

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Gem Diamonds добыла несколько алмазов ювелирного качества, в том числе один розовый, на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото в период с 28 февраля по 3 марта. 

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Фото: Gem Diamonds


В компании заявили, что компания добыла пять белых алмазов весом от 33 до 114 каратов.
Согласно сообщению, розовый камень, произведенный компанией, имеет массу 13 каратов.
Ранее сообщалось, что в феврале на руднике Летсенг компания также добыла белый алмаз типа IIa  весом 183 карата.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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