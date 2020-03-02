Gem добыла несколько алмазов высшего качества на руднике Летсенг

Gem Diamonds добыла несколько алмазов ювелирного качества, в том числе один розовый, на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото в период с 28 февраля по 3 марта.
В компании заявили, что компания добыла пять белых алмазов весом от 33 до 114 каратов.
Согласно сообщению, розовый камень, произведенный компанией, имеет массу 13 каратов.
Ранее сообщалось, что в феврале на руднике Летсенг компания также добыла белый алмаз типа IIa весом 183 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished