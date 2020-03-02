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03 февраля 2020

Malabar Gold & Diamonds раскрыла план по масштабному расширению

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Индийская сеть розничной торговли ювелирными изделиями Malabar Gold & Diamonds обнародовала свои планы по масштабному расширению своего бизнеса в Индии и за рубежом.
В связи с этим в ближайшие три месяца Malabar Gold откроет 13 новых выставочных залов в разных штатах Индии и шесть выставочных залов в других странах мира.  

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Фото: Malabar Gold & Diamonds


Как сообщает Economic Times, компания намерена стать крупнейшей в мире розничной сетью по продажам золота.
В настоящее время Malabar Gold владеет и управляет более чем 260 шоурумами в 10 странах мира. Цель состоит в том, чтобы утроить общее количество выставочных залов до 750 за следующие пять лет.
«Мы намерены стать лидерами в области розничной торговли золотыми ювелирными изделиями как по количеству выставочных залов, так и по объему бизнеса. Планы по расширению являются частью этой более широкой бизнес-стратегии. Мы надеемся, что сможем достичь лидирующей позиции в розничной торговле золотом намного раньше, чем ожидается», - сказал в своем заявлении председатель Malabar Group М. П. Ахаммед (M. P. Ahammed).
В Индии Malabar Gold откроет новые выставочные залы в Чандигархе, Кумбаконамe, Патне, Каммаме, Лакхнау, Газиабаде, Камманахали, Индоре, Васхи, Тане, Бхубанесваре, Двараке и Шрикакуламе. Чтобы расширить свое присутствие в зарубежных географических регионах, компания откроет новые демонстрационные залы в таких странах, как Малайзия, Бангладеш, Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман и Катар.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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