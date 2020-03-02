Жители Анголы выражают озабоченность по поводу незаконной добычи алмазов

Фото: afandi_ahmad_syaikhu (Pixabay)

В сентябре 2018 года Ангола начала операцию по обеспечению прозрачности, которая была сосредоточена главным образом на предотвращении и наказании преступлений, связанных с незаконным оборотом алмазов и незаконной иммиграцией.В прошлом году организация по защите прав человека Human Rights Watch подвергла резкой критике ангольскую операцию «Прозрачность» за насильственную депортацию иммигрантов.В ходе этой операции были конфискованы тысячи каратов алмазов и миллионы наличных денег.Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная группировка молодежи из этнической группы чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.Тем не менее власти Луанды отрицают тот факт, что службы безопасности Анголы нарушили права мигрантов во время проведения операции.