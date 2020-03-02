Выставка часов Watches & Wonders в Женеве не состоится из-за коронавируса

Организаторы разместили на своем сайте следующее сообщение: «В свете последних событий, связанных с распространением коронавируса COVID-19 по всему миру, Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie) как организатор выставки Watches & Wonders Geneva, обязан предвидеть потенциальные риски, связанные с поездками и важными международными встречами. Поэтому, чтобы защитить здоровье и благополучие всех наших гостей, прессы, партнеров и команд, принято решение отменить предстоящую выставку Watches & Wonders Geneva и предусмотренную ею программу «в городе», которые первоначально должны были состояться в Женеве с 25 по 29 апреля 2020 года».При этом Фонд высокого часового искусства уже приступил к работе по организации Watches & Wonders Geneva в 2021 году.В свою очередь гонконгская Международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show), запланированная на март, перенесена из-за коронавируса на май. Ведутся дискуссии о том, следует ли проводить данное мероприятие в этом году.