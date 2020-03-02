NCLT распорядился о ликвидации Firestar Diamond International

Фото: Modi (Facebook)

Говорят, что это первый в истории приказ о ликвидации компании, вовлеченной в мошенничество, совершенное дуэтом Моди-Чокси до того, как они покинули страну. У ликвидируемой компании было недостаточно активов для погашения сумм, причитающихся кредиторам. Также у компании не было плана урегулирования займов, что могло бы позволить погасить все долги.Консорциум банков, в частности PNB, Восточный коммерческий банк, Банк Индии, Банк Бароды, Банк Махараштры, банк UCO Bank, Банк Корпорации (Corporation Bank), Объединенный банк Индии (United Bank of Indiа), отчаянно пытался вернуть свои взносы с машенников в различных случаях.Национальный трибунал по делам компаний - это квазисудебный орган в Индии, который рассматривает вопросы, связанные с индийскими компаниями. Трибунал был учрежден в соответствии с Законом о компаниях от 2013 года и был создан 1 июня 2016 года правительством Индии.



