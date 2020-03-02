Эксклюзив

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

NCLT распорядился о ликвидации Firestar Diamond International

Сегодня
Новости

Национальный трибунал по делам компаний (National Company Law Tribunal, NCLT), Мумбаи, распорядился о ликвидации исчезающей диамантерской компании Нирава Моди (Nirav Modi) Firestar Diamond International Pvt. Ltd.
Нирав Моди вместе со своим дядей Мехулом Чокси (Mehul Choksi) и другими обвиняются в организации одного из крупнейших банковских мошенничеств, которое было впервые допущено Пенджабским национальным банком (Punjab National Bank, PNB) в феврале 2018 года, а затем другими банками государственного сектора. 

news_21032019_modi.png
Фото: Modi (Facebook)


Говорят, что это первый в истории приказ о ликвидации компании, вовлеченной в мошенничество, совершенное дуэтом Моди-Чокси до того, как они покинули страну. У ликвидируемой компании было недостаточно активов для погашения сумм, причитающихся кредиторам. Также у компании не было плана урегулирования займов, что могло бы позволить погасить все долги.
Консорциум банков, в частности PNB, Восточный коммерческий банк, Банк Индии, Банк Бароды, Банк Махараштры, банк UCO Bank, Банк Корпорации (Corporation Bank), Объединенный банк Индии (United Bank of Indiа), отчаянно пытался вернуть свои взносы с машенников в различных случаях.
Национальный трибунал по делам компаний - это квазисудебный орган в Индии, который рассматривает вопросы, связанные с индийскими компаниями. Трибунал был учрежден в соответствии с Законом о компаниях от 2013 года и был создан 1 июня 2016 года правительством Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished