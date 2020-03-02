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03 февраля 2020

Lucapa привлекла 2,8 млн долларов для исследования кимберлитов Луло

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Lucapa Diamond получила заявки на размещение акций на сумму 2,8 млн долларов США для продвижения программы разведки на кимберлитовой месторождении Луло (Lulo) в Анголе, а также для наращивания общего оборотного капитала и в корпоративных целях. 

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                     Фото: Lucapa Diamond


Согласно заявлению компании, предполагается выпуск 25,8 млн новых акций по цене $0,11 за акцию для опытных и профессиональных инвесторов.
Цена выпуска представляет собой дисконт приблизительно в 13% к средневзвешенной цене акций Lucapa за предыдущий 30-дневный торговый период.
Программа разведки кимберлитов направлена ​​на обнаружение первоисточника твердых пород или источников ценных аллювиальных алмазов, которые Lucapa и ее партнеры добывали в долине реки Какуйло ​​в течение последних пяти лет.
Ранее Lucapa финансировала программу разведки кимберлита за счет своей доли распределения и погашения займов аллювиальной горнодобывающей компании Sociedade Mineira Do Lulo.
В 2019 году и в первом квартале 2020 года SML самостоятельно профинансировала расширение аллювиальных операций по добыче на 12 млн долларов, сократив имеющиеся свободные денежные средства, чтобы также объявить дивиденды за этот период.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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