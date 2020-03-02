Lucapa привлекла 2,8 млн долларов для исследования кимберлитов Луло

Фото: Lucapa Diamond

Согласно заявлению компании, предполагается выпуск 25,8 млн новых акций по цене $0,11 за акцию для опытных и профессиональных инвесторов.Цена выпуска представляет собой дисконт приблизительно в 13% к средневзвешенной цене акций Lucapa за предыдущий 30-дневный торговый период.Программа разведки кимберлитов направлена ​​на обнаружение первоисточника твердых пород или источников ценных аллювиальных алмазов, которые Lucapa и ее партнеры добывали в долине реки Какуйло ​​в течение последних пяти лет.Ранее Lucapa финансировала программу разведки кимберлита за счет своей доли распределения и погашения займов аллювиальной горнодобывающей компании Sociedade Mineira Do Lulo.В 2019 году и в первом квартале 2020 года SML самостоятельно профинансировала расширение аллювиальных операций по добыче на 12 млн долларов, сократив имеющиеся свободные денежные средства, чтобы также объявить дивиденды за этот период.