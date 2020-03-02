Эксклюзив

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Коронавирус повлиял на второй цикл продаж алмазного сырья De Beers

Сегодня
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers получила 355 млн долларов США во время второго цикла продаж алмазного сырья по сравнению с 496 млн долларов США годом ранее и 551 млн долларов США в предыдущем месяце.
Генеральный директор компании Брюс Кливер сказал, что фирма признает влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки продукции на китайский рынок.
Он отметил, что они также создали дополнительную целевую гибкость, позволяющую клиентам откладывать распределение соответствующих необработанных алмазов.
В сообщениях средств массовой информации недавно появилось предположение, что De Beers рассматривает возможность помочь своим испытывающим трудности покупателям в связи с низкими уровнями продаж алмазов, которые негативно отразились на отрасли в прошлом году. 
Ожидается, что такой шаг De Beers поможет покупателям приобрести алмазное сырье, которое наиболее соответствует их потребностям и типу бизнеса.
В прошлом году в алмазной промышленности наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен по сравнению с необработанными камнями. 
De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%. 
De Beers, являющаяся подразделением Anglo American, как сообщается, планирует значительно сократить число своих сайтхолдеров, а также пересмотреть способ распределения алмазов среди клиентов. 
Действующий шестилетний контракт De Beers с ее покупателями истекает в конце этого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished