Коронавирус повлиял на второй цикл продаж алмазного сырья De Beers

Сегодня

De Beers получила 355 млн долларов США во время второго цикла продаж алмазного сырья по сравнению с 496 млн долларов США годом ранее и 551 млн долларов США в предыдущем месяце.Генеральный директор компании Брюс Кливер сказал, что фирма признает влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки продукции на китайский рынок.Он отметил, что они также создали дополнительную целевую гибкость, позволяющую клиентам откладывать распределение соответствующих необработанных алмазов.В сообщениях средств массовой информации недавно появилось предположение, что De Beers рассматривает возможность помочь своим испытывающим трудности покупателям в связи с низкими уровнями продаж алмазов, которые негативно отразились на отрасли в прошлом году.Ожидается, что такой шаг De Beers поможет покупателям приобрести алмазное сырье, которое наиболее соответствует их потребностям и типу бизнеса.В прошлом году в алмазной промышленности наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен по сравнению с необработанными камнями.De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%.De Beers, являющаяся подразделением Anglo American, как сообщается, планирует значительно сократить число своих сайтхолдеров, а также пересмотреть способ распределения алмазов среди клиентов.Действующий шестилетний контракт De Beers с ее покупателями истекает в конце этого года.