Коронавирус повлиял на второй цикл продаж алмазного сырья De Beers

De Beers получила 355 млн долларов США во время второго цикла продаж алмазного сырья по сравнению с 496 млн долларов США годом ранее и 551 млн долларов США в предыдущем месяце.
Генеральный директор компании Брюс Кливер сказал, что фирма признает влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки продукции на китайский рынок.
Он отметил, что они также создали дополнительную целевую гибкость, позволяющую клиентам откладывать распределение соответствующих необработанных алмазов.
В сообщениях средств массовой информации недавно появилось предположение, что De Beers рассматривает возможность помочь своим испытывающим трудности покупателям в связи с низкими уровнями продаж алмазов, которые негативно отразились на отрасли в прошлом году.
Ожидается, что такой шаг De Beers поможет покупателям приобрести алмазное сырье, которое наиболее соответствует их потребностям и типу бизнеса.
В прошлом году в алмазной промышленности наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен по сравнению с необработанными камнями.
De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%.
De Beers, являющаяся подразделением Anglo American, как сообщается, планирует значительно сократить число своих сайтхолдеров, а также пересмотреть способ распределения алмазов среди клиентов.
Действующий шестилетний контракт De Beers с ее покупателями истекает в конце этого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished