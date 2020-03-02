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Рабочие алмазной отрасли в Сурате проведут 16 марта забастовку по отмене профессионального налога

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Компания Surat Ratnakalakar Sangh (SRS) 16 марта призвала к забастовке в секторе огранки алмазов с тем, чтобы потребовать отмены профессионального налога, взимаемого правительством штата Гуджарат с работников алмазной промышленности, говорится в сообщении Times of India. 

LoggaWiggler
Фото: LoggaWiggler (Pixabay)


Президент SRS Джайсух Гаджера (Jaysukh Gajera) сказал: «16 марта около 550 тыс. работников не выйдут на работу, требуя отмены профессионального налога. Мы обращаемся к владельцам подразделений с призывом поддержать работников, оставив фабрики закрытыми на один день. Рабочие и промышленность давно требуют отмены профессионального налога, но правительство штата еще не приняло это. Алмазодобытчики не получают достаточной работы в отрасли из-за слабых рыночных условий, а также из-за того, что владельцы алмазных предприятий в последние несколько месяцев сократили производство бриллиантов».
Между тем, в Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA) заявили, что отраслевая делегация встретится с главным министром Виджаем Рупани (Vijay Rupani) в Гандхинагаре, чтобы выступить против профессионального налога 2 марта.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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