Рабочие алмазной отрасли в Сурате проведут 16 марта забастовку по отмене профессионального налога

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Президент SRS Джайсух Гаджера (Jaysukh Gajera) сказал: «16 марта около 550 тыс. работников не выйдут на работу, требуя отмены профессионального налога. Мы обращаемся к владельцам подразделений с призывом поддержать работников, оставив фабрики закрытыми на один день. Рабочие и промышленность давно требуют отмены профессионального налога, но правительство штата еще не приняло это. Алмазодобытчики не получают достаточной работы в отрасли из-за слабых рыночных условий, а также из-за того, что владельцы алмазных предприятий в последние несколько месяцев сократили производство бриллиантов».Между тем, в Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA) заявили, что отраслевая делегация встретится с главным министром Виджаем Рупани (Vijay Rupani) в Гандхинагаре, чтобы выступить против профессионального налога 2 марта.