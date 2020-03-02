Розничные продажи ювелирных изделий и часов в Гонконге в январе упали на 41%

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Фото: geralt (Pixabay)







В течение января продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков упали на 41,6% по сравнению с падением в 43,5% в ноябре.

Кроме того, официальные представители правительства также отметили, что ситуация, вероятно, ухудшилась и в феврале, так как распространение коронавируса привело к тому, что прибытие туристов из-за рубежа практически прекратилось, а также сорвало покупки для потребителей и деятельность, связанную с потреблением.

В Ассоциации управления розничными продажами Гонконга (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) отметили, что общий объем розничных продаж в первой половине 2020 года снизится на средний двузначный показатель - от -30% до -50% - при этом в некоторых категориях снижение будет больше, чем в других.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished В течение января продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков упали на 41,6% по сравнению с падением в 43,5% в ноябре.Кроме того, официальные представители правительства также отметили, что ситуация, вероятно, ухудшилась и в феврале, так как распространение коронавируса привело к тому, что прибытие туристов из-за рубежа практически прекратилось, а также сорвало покупки для потребителей и деятельность, связанную с потреблением.В Ассоциации управления розничными продажами Гонконга (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) отметили, что общий объем розничных продаж в первой половине 2020 года снизится на средний двузначный показатель - от -30% до -50% - при этом в некоторых категориях снижение будет больше, чем в других.

Розничные продажи в Гонконге показывают резкое падение до 21,4% в январе 2020 года уже 12-й месяц подряд. Общественные протесты, которые длятся несколько месяцев, в сочетании с новым коронавирусом повлияли на настроения потребителей на местном уровне и привели к дальнейшему сокращению числа туристов.Праздничный новогодний сезон по лунному календарю, который обычно является пиковым периодом для розничной торговли, был слабым из-за опасений, вызванных распространением этой болезни в материковом Китае, а затем и в других частях мира. Статистические данные правительства показывают, что розничные продажи по всем категориям в январе 2020 года составили 37,7 млрд гонконгских долларов.