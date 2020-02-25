Реформы в торговле алмазами в Анголе приносят свои плоды - SODIAM

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности «Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня» О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...