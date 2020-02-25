Якутские алмазы получат имена героев Великой Отечественной войны из Якутии

Фото: s akha .gov.ru

Согласно сообщению на официальном государственном портале республики, до 9 мая будут увековечены имена 21 якутянина.Инициатором проекта выступил глава региона Айсен Николаев, а Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА, поддержал инициативу.Как сообщается, до 2022 года компания присвоит имена 100 известных якутян добытым на территории республики уникальным алмазам массой более 50 каратов.В рамках программы в январе АЛРОСА уже присвоила имя алмазу массой 76,64 карата, который назвали в честь Героя Советского Союза Сергея Александровича Асямова.В прошлые годы были увековечены в алмазах имена четырех героев Великой Отечественной войны из Якутии. Это «Снайпер Охлопков» (1969 г.), «Герой Попов» (1993 г.), «Герой Степанов» (1995 г.) и «Герой Советского Союза Н.А. Кондаков» (2005 г.).