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03 февраля 2020

Якутские алмазы получат имена героев Великой Отечественной войны из Якутии

Сегодня
Новости

Власти Республики Саха (Якутия) совместно с АЛРОСА запустили проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии», в рамках которого крупным якутским алмазам, добытым АЛРОСА, присвоят имена героев Великой Отечественной войны из Якутии. 

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Фото: sakha.gov.ru


Согласно сообщению на официальном государственном портале республики, до 9 мая будут увековечены имена 21 якутянина.
Инициатором проекта выступил глава региона Айсен Николаев, а Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА, поддержал инициативу. 
Как сообщается, до 2022 года компания присвоит имена 100 известных якутян добытым на территории республики уникальным алмазам массой более 50 каратов.
В рамках программы в январе АЛРОСА уже присвоила имя алмазу массой 76,64 карата, который назвали в честь Героя Советского Союза Сергея Александровича Асямова.
В прошлые годы были увековечены в алмазах имена четырех героев Великой Отечественной войны из Якутии. Это «Снайпер Охлопков» (1969 г.), «Герой Попов» (1993 г.), «Герой Степанов» (1995 г.) и «Герой Советского Союза Н.А. Кондаков» (2005 г.).

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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