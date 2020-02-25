Эксклюзив

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

Вчера

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

WDC поддерживает стремление западноафриканских старателей принять КП

Сегодня
Новости

wdc_logo.pngВсемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) поддержал «Союз государств бассейна реки Мано» (Mano River Union, MRU), который намерен улучшить реализацию Системы сертификации Кимберлийского процесса (КП) в Западной Африке.
В MRU входят правительства Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуара, Либерии и Гвинеи. Проект финансируется Европейским союзом и федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.
Исполнительный директор WDC Элоди Дагузан (Elodie Daguzan) заявила, что усилия MRU помогут старателям получить лучший доступ к законной цепочке поставок алмазов и реализовывать свою продукцию по достойной цене.
«Региональные инициативы, направленные на повышение эффективности внедрения ССКП, должны быть сосредоточены на том, чтобы позволить этим общинам оптимизировать выгоды, которые они получают от своей тяжелой работы, а их страны - в полной мере реализовать потенциал своих природных ресурсов, - сказала она. - К этому относится предотвращение контрабанды товаров через границы, повышение прозрачности в отрасли и совершенствование методов мониторинга добычи и перемещения алмазов, а также улучшение способности правильно оценивать добычу полезных ископаемых».
По данным WDC, кустарные и мелкие шахтеры производят около 15% от всего объема добычи алмазов.
Дагузан добавила, что совместные инициативы, такие как региональная программа MRU, создают синергию, которая способствует  повышению ценности природных алмазов с точки зрения как горнодобывающих сообществ, так и потребителей ювелирных изделий.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished