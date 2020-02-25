De Beers поможет клиентам, испытывающим трудности - СМИ

В прошлом году в алмазной промышленности наблюдался избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен по сравнению с необработанными камнями.De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%.Компания также предложила своим клиентам гибкость в отношении покупок камней, так как средний поток алмазопровода находился в процессе восстановления баланса для стабилизации торговли.Недавно также сообщалось, что De Beers рассматривает внесение значительных изменений в способ продажи алмазов, согласно заявлениям СМИ.Подразделение Anglo American, как сообщается, планирует значительно сократить число своих сайтхолдеров, а также пересмотреть способ распределения алмазов в компании.Действующий шестилетний контракт De Beers с ее покупателями истекает в конце этого года.Ожидается, что De Beers укрепит свой бизнес, сократив число своих клиентов.Представитель De Beers заявил, что в ближайшие месяцы компания будет напрямую общаться с клиентами о создании нового контрактного периода для сайтхолдеров. Такой шаг будет направлен на максимизацию значительных возможностей в алмазном секторе.