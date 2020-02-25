Lucara перевыполнила план по доходам на 2019 финансовый год

Фото: Lucara Diamond

Тем не менее в 2019 финансовом году средняя цена реализации алмазов составила 468 долларов США по сравнению с 502 долларами США за карат, зафиксированными в 2018 году.«Общее улучшение цен по сравнению с предыдущим годом в сочетании с более высокой добавленной стоимостью руды для перерабатывающего завода привело к тому, что выручка за квартал и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года, оказалась выше ожидаемой», - сказали в Lucara.В 2019 году компания произвела 433 060 каратов алмазов, в том числе 29 990 каратов, извлеченных из предварительно обработанного материала.Генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что «сильные» операционные результаты компании за 2019 год отражают ее постоянное внимание к безопасным и надежным операциям, которые обеспечили повышение производительности при снижении затрат.Она сказала, что это также обеспечило прочную основу для поддержки следующей стадии роста Lucara, связанной с расширением подземного рудника Карове, что может продлить срок эксплуатации шахты до 2040 года, добавить чистый денежный поток в размере 1,22 млрд долларов США и валовый доход в размере 5,25 млрд долларов США.«Наш второй бизнес, Clara, продолжает приносить солидные результаты и находится на пути наращивания поставок алмазов со сторонних платформ в течение следующего года», - сказала Томас.По итогам года на платформе Clara было совершено 15 продаж, клиентская база для платформы выросла до 27 клиентов, а объемы сделок достигли 8,4 миллиона долларов США.