Эксклюзив

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

Сегодня

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Diamcor приобретает новое оборудование для поддержки запланированного увеличения объемов переработки руды

Сегодня
Новости

news_10082018_diamcor.jpgDiamcor Mining завершила обработку хвостов на руднике Крон-Эндора (Krone-Endora), который расположен на территории проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке. Компания также начала добычу полезных ископаемых, используя новый большой парк тяжелой техники Caterpillar.
По словам Diamcor, новое оборудование будет способствовать повышению надежности проекта, снижению эксплуатационных расходов и поддержке запланированного увеличения объемов переработки в будущем.
«Мы уверены, что новый парк оборудования будет способствовать продвижению проекта во всех областях и позволит нам лучше достичь поставленных целей, а также значительно увеличить объемы обработки в будущем, - сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - Несмотря на то, что добытые с хвостов камни были реализованы в среднем по более низкой цене в долларах за карат, чем в прошлом, это все равно послужило нашей основной цели - проверке нашего нового операционного плана, чтобы исправить прошлые недостатки и сократить эксплуатационные расходы путем оценки и внедрения идеального полевого оборудования в долгосрочной перспективе».
Кроме того, компания заявила, что завершила поставку около 4500 каратов алмазов, добытых в ходе работ по обработке хвостов, для тендера и продаж, которые пройдут в ближайшие недели.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished