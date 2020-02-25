Diamcor приобретает новое оборудование для поддержки запланированного увеличения объемов переработки руды

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Diamcor Mining завершила обработку хвостов на руднике Крон-Эндора (Krone-Endora), который расположен на территории проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке. Компания также начала добычу полезных ископаемых, используя новый большой парк тяжелой техники Caterpillar.По словам Diamcor, новое оборудование будет способствовать повышению надежности проекта, снижению эксплуатационных расходов и поддержке запланированного увеличения объемов переработки в будущем.«Мы уверены, что новый парк оборудования будет способствовать продвижению проекта во всех областях и позволит нам лучше достичь поставленных целей, а также значительно увеличить объемы обработки в будущем, - сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - Несмотря на то, что добытые с хвостов камни были реализованы в среднем по более низкой цене в долларах за карат, чем в прошлом, это все равно послужило нашей основной цели - проверке нашего нового операционного плана, чтобы исправить прошлые недостатки и сократить эксплуатационные расходы путем оценки и внедрения идеального полевого оборудования в долгосрочной перспективе».Кроме того, компания заявила, что завершила поставку около 4500 каратов алмазов, добытых в ходе работ по обработке хвостов, для тендера и продаж, которые пройдут в ближайшие недели.