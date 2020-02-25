Baselworld перенесена на январь 2021 года в связи с угрозой распространения Covid-19

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Фото: Baselworld







Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff), управляющий директор Baselworld, сказал: «Мы глубоко сожалеем о том, что пришлось отложить наше запланированное мероприятие из-за коронавируса, так как часовая и ювелирная промышленности испытывают необходимость в таком мероприятии с тем, чтобы извлечь выгоду из участия в нем и развить бизнес».

Швейцарские федеральные и кантональные власти объявили на прошлой неделе, что массовые мероприятия будут запрещены в Швейцарии в качестве меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.

Baselworld является крупнейшим часовым и ювелирным событием в мире.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff), управляющий директор Baselworld, сказал: «Мы глубоко сожалеем о том, что пришлось отложить наше запланированное мероприятие из-за коронавируса, так как часовая и ювелирная промышленности испытывают необходимость в таком мероприятии с тем, чтобы извлечь выгоду из участия в нем и развить бизнес».Швейцарские федеральные и кантональные власти объявили на прошлой неделе, что массовые мероприятия будут запрещены в Швейцарии в качестве меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.Baselworld является крупнейшим часовым и ювелирным событием в мире.

Организаторы Baselworld объявили, что выставка этого года будет отменена из-за опасений, связанных с быстрым распространением Covid-19.В следующий раз мероприятие будет проходить с четверга 28 января 2021 года по вторник 2 февраля 2021 года. Организаторы Baselworld, которая должна была открыться 30 апреля 2020 года, приняли это трудное решение совместно со своими партнерами и ответственными органами здравоохранения, которым Baselworld полностью доверяет.